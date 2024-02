Fast 35.000 Haushalte beantragten Härtefallhilfen

Darmstadt (dpa/lhe) - In Hessen sind fast 35.000 Anträge von Bürgern auf Heizkosten-Härtefallhilfen eingegangen. Bewilligt worden seien insgesamt 12,5 Millionen Euro, teilte am Montag das Regierungspräsidium Darmstadt als zuständige Behörde mit. Am Jahresanfang seien die letzten Bescheide ergangen. Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine vor zwei Jahren war Energie deutlich teurer geworden. Mit den Härtefallhilfen sollten die Bürger entlastet werden. Bis zum vergangenen Herbst konnten die entsprechenden Anträge gestellt werden.