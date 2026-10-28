Fast 46 Kilo Cannabis entdeckt – Mann in U-Haft
Bei einer Wohnungsdurchsuchung stoßen Ermittler auf große Mengen Drogen. Doch Marihuana, Haschisch und Kokain sind nicht die einzigen Funde.
Mannheim (dpa/lsw) - Wegen Verdachts des Drogenhandels ist ein 44 Jahre alter Mann in Mannheim in Untersuchungshaft gekommen. Die Polizei fand bei einer Wohnungsdurchsuchung bei ihm fast 46 Kilogramm Cannabis und mehr als 400 Gramm Kokain, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.
Außerdem stellten die Beamten 3.300 Euro Bargeld, eine Luxusuhr, eine Geldzählmaschine und zwei gefälschte Führerscheine sicher.
Der Mann war bei verdeckten Ermittlungen ins Visier der Polizei geraten. Ein Richter erließ nun Haftbefehl gegen ihn.