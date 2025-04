Polizei stellt mehr als 15 Kilo Drogen sicher

Illertissen/Frankfurt am Main (dpa) - Zwei Männer aus dem Raum Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) sind in Frankfurt am Main von Ermittlern mit mehr als 15 Kilogramm Drogen festgenommen worden. Ein Richter erließ einen Haftbefehl gegen die beiden Männer im Alter von 30 und 21 Jahren, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei stellte bei dem Duo nach Angaben eines Sprechers Haschisch und Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von rund 150.000 Euro sicher.