Agrar

Fast 5.000 Höfe setzen auf ökologische Landwirtschaft

Die Fläche für Ökolandbau in Baden-Württemberg hat sich in 15 Jahren mehr als verdoppelt. Was das für die Landwirtschaft bedeutet.

Öko-Landbau gewinnt im Südwesten an Bedeutung. (Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa
Öko-Landbau gewinnt im Südwesten an Bedeutung. (Archivbild)

Fellbach (dpa/lsw) - Die ökologische Landwirtschaft gewinnt in Baden-Württemberg immer mehr an Bedeutung. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 201.300 Hektar bewirtschaftet. Damit habe der Anteil an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche bei 14,4 Prozent gelegen, teilte das Statistische Landesamt in Fellbach mit. Die entsprechende Fläche habe sich in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt, 2010 waren es noch 98.400 Hektar. 

Ferner verdoppelte sich nahezu die Anzahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe im selben Zeitraum von 2.450 auf 4.780 Höfe. Auf fast der Hälfte der 82.500 Hektar ökologisch bewirtschafteten Ackerfläche wurde im Jahr 2025 Getreide (39.400 Hektar) angebaut. Neben Winterweizen (9.400 Hektar) haben vor allem Dinkel (8.400 Hektar) und Hafer (7.200 Hektar) eine große Relevanz im Ökolandbau.

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