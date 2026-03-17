Agrarstrukturerhebung

Hessens Landwirtschaft in Zahlen

In der hessischen Landwirtschaft hat der Norden die Nase vorn. Die meisten Höfe liegen im Regierungsbezirk Kassel.

Die landwirtschaftliche Fläche in Hessen summiert sich laut einer Statistik aus dem Jahr 2023 auf insgesamt 796.700 Hektar. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die landwirtschaftliche Fläche in Hessen summiert sich laut einer Statistik aus dem Jahr 2023 auf insgesamt 796.700 Hektar. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die «Agrarstrukturerhebung 2023» des Statistischen Landesamtes weist in ihren Tabellen für Hessen rund 15.300 landwirtschaftliche Betriebe aus. Die landwirtschaftliche Fläche im Bundesland wird mit insgesamt 796.700 Hektar beziffert. Der Statistik zufolge betreiben rund 2.190 Höfe ökologischen Landbau. Gezählt werden nach Angaben des Landesamtes nur Betriebe, die mehr als fünf Hektar Land bewirtschaften. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Mit 6.460 Höfen lagen 2023 laut Landesamt die meisten landwirtschaftlichen Betriebe im Regierungsbezirk Kassel. Im Regierungsbezirk Darmstadt gab es demnach 5.140 Betriebe und im Regierungsbezirk Gießen 3.700 Betriebe.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zehn Prozent weniger Höfe als noch 2013
Agrarstatistik

Zehn Prozent weniger Höfe als noch 2013

Im Jahr 2023 gab es hessenweit 15.300 landwirtschaftliche Betriebe. Dies ist deutlich weniger als vor zehn Jahren. Wie hat sich die Größe der bewirtschafteten Fläche entwickelt?

09.01.2025

Unwetterwarnung für Regierungsbezirk Kassel
Gewitterwarnung

Unwetterwarnung für Regierungsbezirk Kassel

Schwere Gewitter werden im Regierungsbezirk Kassel erwartet. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Aufenthalten im Freien.

23.07.2024

Landwirtschaft

Das Höfesterben geht verlangsamt weiter - Öko wächst

Zwischen den Jahren 2020 und 2023 haben 7800 Landwirte ihre Betriebe aufgegeben. Einen deutlichen Zuwachs gab es hingegen bei Betrieben mit ökologischem Landbau. Ihre Zahl wuchs in dem Zeitraum um zehn Prozent.

16.01.2024

Landwirtschaft

Deutlich weniger Schweine in hessischen Ställen

12.01.2024

Ökologisch

Bio-Anteil in Hessens Landwirtschaft weiter gestiegen

05.07.2023