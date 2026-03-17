Hessens Landwirtschaft in Zahlen
In der hessischen Landwirtschaft hat der Norden die Nase vorn. Die meisten Höfe liegen im Regierungsbezirk Kassel.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die «Agrarstrukturerhebung 2023» des Statistischen Landesamtes weist in ihren Tabellen für Hessen rund 15.300 landwirtschaftliche Betriebe aus. Die landwirtschaftliche Fläche im Bundesland wird mit insgesamt 796.700 Hektar beziffert. Der Statistik zufolge betreiben rund 2.190 Höfe ökologischen Landbau. Gezählt werden nach Angaben des Landesamtes nur Betriebe, die mehr als fünf Hektar Land bewirtschaften.
Mit 6.460 Höfen lagen 2023 laut Landesamt die meisten landwirtschaftlichen Betriebe im Regierungsbezirk Kassel. Im Regierungsbezirk Darmstadt gab es demnach 5.140 Betriebe und im Regierungsbezirk Gießen 3.700 Betriebe.