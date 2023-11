Fast 900 Millionen Euro für ersten Abschnitt von S6-Ausbau

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Bau eigener Gleise für die S6 von Frankfurt nach Bad Vilbel wird deutlich teurer als ursprünglich geplant. Die Bahn gab am Donnerstag auf Nachfrage rund 880 Millionen Euro als Gesamtsumme an. Inbegriffen seien unter anderem Planungskosten und Ausgaben für sogenannte Kreuzungsmaßnahmen etwa an Straßenbrücken. Die Baukosten gab die Bahn nun mit rund 665 Millionen Euro an, zuletzt war von 570 Millionen Euro die Rede. Grund seien Inflation und gestiegene Materialkosten. Zuvor hatte hessenschau.de über die Kostenerhöhung berichtet.