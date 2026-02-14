Fastnacht in Hessen – Hunderttausende feiern auf den Straßen

Frankfurt/Wiesbaden/Fulda/Herbstein (dpa/lhe) - Die Straßenfastnacht steuert in vielen hessischen Städten und Gemeinden jetzt auf ihren Höhepunkt zu. Von Fastnachtssonntag bis -dienstag erobern wieder Motivwagen, Garden, Musikkapellen und bunt gekleidete Närrinnen und Narren die Straßen, bevor am Aschermittwoch bekanntlich alles vorbei ist.

In Frankfurt, Hessens größter Stadt, beginnt am Sonntag um 12.21 Uhr der große Umzug durch die Innenstadt. Im Stadtteil Heddernheim geht es dann beim «Klaa Pariser Fastnachtszug» am Dienstag ab 14.11 Uhr munter weiter.

Weit über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus lockt der Wiesbadener Umzug am Fastnachtssonntag die Menschen aus nah und fern an (12.11 Uhr). Mit jährlich mehreren Hunderttausenden Närrinnen und Narren ist er einer der besucherstärksten Fastnachtsumzüge in Hessen.

Rosenmontagszug in Fulda noch größer als im Vorjahr

Zehntausende Zuschauer erwartet die Stadt Fulda beim größten Rosenmontagszug Hessens, der um 13.33 Uhr startet. Über 260 Zugnummern und mehr als 4200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden bei dem Umzug dabei sein, wie die Fuldaer Karnevals-Gesellschaft mitteilt. Der Fuldaer Umzug wird damit noch größer als vor einem Jahr.

Aufgrund der Waffenverbotszone am Fuldaer Bahnhof dürfen bei der traditionellen Eröffnung keine Kanonen mit Schwarzpulver mehr abgefeuert werden. «Wir haben zum Anschießen dieses Jahr eine elektrisch betriebene Bühnen-Konfettikanone organisiert, die für einen circa zehn Meter hohen Konfettiregen sorgt», teilt FKG-Viziepräsident Jan-C. Frühauf mit.

Das Sicherheitskonzept sei wie in jedem Jahr in Zusammenarbeit mit der Stadt Fulda und den zuständigen Behörden angepasst worden. Ein Schwerpunkt sei das Absperrkonzept der Zufahrtswege und der Zugstrecke durch Gitter und Blockaden. Der unsicheren Wetterlage wollten die Fuldaer Narren unerschrocken entgegenblicken: «Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung», betont Frühauf.

Herbsteiner Springerumzug von Rekord-Bajazz angeführt

Im mittelhessischen Herbstein beginnt der Höhepunkt der Straßenfastnacht am Rosenmontag bereits um 10.11 Uhr mit dem traditionellen Springerzug. Noch mehr als sonst steht in diesem Jahr der Bajazz als Anführer des Sprungtanzes im Mittelpunkt des Interesses. Für die Rekordsumme von 11.110 Euro hat der 33-jährige Julian Herrmann das ehrenvolle Amt ersteigert und sich damit nach eigenen Worten einen Kindheitstraum erfüllt.

Spektakel auch in Seligenstadt und Dieburg

Für einen der größten und buntesten Rosenmontagsumzüge im Rhein-Main-Gebiet ist seit Jahren Seligenstadt (Kreis Offenbach) bekannt. Ab 14.01 Uhr schlängelt sich die närrische Parade mit bis zu 100 Zugnummern durch die Straßen und Gassen. Bis zu 40.000 Zuschauern schunkeln und feiern regelmäßig an der Zugstrecke mit.

Foto: Kathrin Deckart/dpa Seligenstadt im Kreis Offenbach ist für seine tolle Stimmung am Rosenmontag weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. (Archivbild)