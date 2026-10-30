FCH-Coach Schmidt appelliert an Fans: «So geht's nicht»
Heidenheims Zweitliga-Trainer Frank Schmidt stört sich am Umgang einiger Anhänger mit seinem Team. Sein Appell vor dem Landesduell mit dem Karlsruher SC fällt deutlich aus.
Heidenheim (dpa/lsw) - Trainer Frank Schmidt hat mit eindringlichen Worten an einen angemessenen Umgang der Heidenheimer Anhänger mit seinem Team appelliert. «Ich habe ein paar wenige schöne Dinge diese Woche zugespielt bekommen, wo der eine oder andere im FCH-Trikot die Nerven verloren hat. Da muss ich sagen: So geht's nicht», erklärte der 52-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Landesduell in der 2. Fußball-Bundesliga beim Karlsruher SC am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky).
«Die Mannschaft gibt alles, die Mannschaft investiert alles, die Mannschaft erspielt sich sehr viele Chancen. Und das ist das Schwierigste im Fußball: sich Chancen zu erspielen. Und ich glaube, da kann keiner meckern, dass die Mannschaft keinen attraktiven Fußball gespielt hat», führte Schmidt aus. In der vergangenen Heimpartie gegen Energie Cottbus (1:1) hatte seine Elf viele Möglichkeiten auf den Sieg vergeben.
Schmidt: Anstand und Wertschätzung nicht vergessen
Mit einem guten Ergebnis in Karlsruhe wolle das Team jene wieder einfangen, «die da aus meiner Sicht auch ein bisschen zu weit ausscheren», kündigte Schmidt an. «Dass die nicht vergessen, dass es noch eine Form von Anstand und Wertschätzung gibt.»
Der seit 2007 beim FCH als Cheftrainer arbeitende Schmidt betonte, dass es um Einzelfälle gehe. Dennoch müsse er sagen: «Da passieren gerade ein paar Dinge, die mir nicht so gut gefallen. Und deswegen wollen wir jetzt wieder gewinnen, dass die schnell wieder verstummen.»