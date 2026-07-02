2. Fußball-Bundesliga

Heimspiele für Heidenheim und KSC zum Auftakt

Heidenheim trifft nach dem Bundesliga-Abstieg zum Saisonstart zu Hause auf Osnabrück. Wie sieht das Auftaktprogramm für den KSC aus?

Peilt zum Start in die neue Saison drei Punkte an: Frank Schmidt und der FCH empfangen Osnabrück. Foto: Harry Langer/dpa
Peilt zum Start in die neue Saison drei Punkte an: Frank Schmidt und der FCH empfangen Osnabrück.

Heidenheim (dpa) - Nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga startet der 1. FC Heidenheim mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit. Gegner ist am Wochenende vom 7. bis 9. August der VfL Osnabrück. Dies geht aus den von der Bundesliga (früher Deutsche Fußball Liga) veröffentlichten Spielplänen hervor. Anschließend gastiert die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt im Berliner Olympiastadion bei Hertha BSC.

Auch der Karlsruher SC beginnt mit seinem neuen Trainer Maximilian Senft vor heimischer Kulisse. Arminia Bielefeld kommt in den Wildpark. Schon am zweiten Spieltag steht auswärts das Südwest-Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern auf dem Programm.

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