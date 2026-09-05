2. Fußball-Bundesliga

FCK gewinnt 3:0 gegen Darmstadt und setzt Serie fort

Beim Spiel Kaiserslautern gegen Darmstadt vergeben die Gäste erst einen Foulelfmeter. Dann trifft der FCK dreimal.

Kaiserslauterns Mario Sauer und seine Mitspieler bejubeln das 1:0. Foto: Marc Schüler/dpa
Kaiserslauterns Mario Sauer und seine Mitspieler bejubeln das 1:0.

Kaiserslautern (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern bleibt auch nach dem vierten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht besiegte am Samstag den Tabellenletzten SV Darmstadt 98 mit 3:0 (1:0).

Kaiserslautern war vor 45.508 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion in der Anfangsphase eigentlich die bessere Mannschaft. Die Gäste blieben harmlos, doch dann brachte Lauterns Fabian Kunze seinen Gegenspieler Noah Weißhaupt im Strafraum zu Fall. Aber Lance Duijvestijn konnte den fälligen Foulelfmeter nicht verwandeln und traf nur die Latte (29.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Kaiserslautern dann der Führungstreffer. Mario Sauer verwertete ein Zuspiel von Semih Sahin nach 43 Minuten zum 1:0.

Nach Wiederbeginn hatte der FCK dann weiter mehr vom Spiel, die Darmstädter kamen auch in der zweiten Halbzeit kaum mal gefährlich vor das Tor von Julian Krahl. Und so war es nicht überraschend, dass Thierry Tazemeta bereits nach 64 Minuten das 2:0 erzielte, Mergim Berisha stellte in der Nachspielzeit sogar noch auf 3:0.

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