FDP fordert mehr Prävention gegen Jugendkriminalität

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische FDP fordert mehr Förderung von Kindern und Jugendlichen, um Kriminalität vorzubeugen. Die Jugendkriminalität sei im vergangenen Jahr um 8,8 Prozent gestiegen, sagte der FDP-Abgeordnete Moritz Promny am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. In allen Altersgruppen habe es einen Anstieg gegeben. Darauf müsse unter anderem mit mehr Prävention in Form von Angeboten für Kinder und Jugendliche reagiert werden. Derzeit seien Schulen und Bildungseinrichtungen nicht ausreichend ausgestattet, es fehle Geld und Personal.