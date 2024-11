FDP-Fraktion will Rohstoffabbau in Bannwäldern erleichtern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische FDP-Landtagsfraktion will den Abbau von Rohstoffen auch in besonders schützenswerten Bannwäldern erleichtern und dafür Vorgaben zum Umweltschutz kappen. Ihr Entwurf für eine Novelle des Waldgesetzes sieht unter anderem vor, auf erweiterte Anhörungsverfahren und Beteiligungsrechte von Naturschutzvereinigungen bei geplanten Eingriffen in Bannwälder künftig zu verzichten. Diese Regelungen waren unter der früheren schwarz-grünen Landesregierung in das Waldgesetz aufgenommen worden, um etwa Abholzen in Bannwäldern für nicht unbedingt notwendigen Kiesabbau zu verhindern. Bannwald ist die höchste Schutzkategorie nach dem hessischen Waldgesetz.