Eltville (dpa/lhe) - Menschen und Frederic Witts Federvieh haben ein paar Dinge gemeinsam, wie der Landwirt auf dem Wacholderhof hoch über Eltville berichtet: «Unsere Hühner kommen alleine wieder in unsere Hühnermobile rein, wenn die Sonne untergeht. Drinnen haben sie ihre festen Schlafplätze.» Und wie bei Menschen gebe es auch Stubenhocker, die es trotz Öffnung der Türen um 10.00 Uhr morgens den ganzen Tag nie rausziehe.

2016 hat Witt sein erstes Hühnermobil selbst gebaut, wie er umringt von scharrendem und gackerndem Federvieh erzählt. Heute gehören sechs solcher Vehikel mit jeweils 20 Metern Länge zum Wacholderhof, mit insgesamt 8.500 bis 9.000 Hühnern. Täglich legen hier die Hennen Eier für den eigenen Hofladen sowie für regionale Bäckereien, Metzgereien und Supermärkte. Alle zwei bis drei Monate versetzen Witt und seine Mitarbeiter die Hühnermobile, damit die Tiere stets frisches Gras haben.

Bauernverband: Hühnermobile auch als zweites Standbein

Verhaltensstörungen wie Federpicken, gegenseitige Verletzungen, Kannibalismus - Tierschützer üben massive Kritik an Extremfällen der Bodenhaltung mit Tausenden dicht gedrängten Hühnern in Stallgebäuden. Daneben gibt es Freiland- und Biohaltung - und auch immer mehr Hühnermobile: bewegliche Anhänger als voll ausgestattete Ställe auf Rädern, für Legehennen wie beim Wacholderhof oder andernorts auch für Mastgeflügel.

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Marie-Claire von Elverfeldt vom Hessischen Bauernverband in Friedrichsdorf/Taunus erklärt: «Konkrete Zahlen liegen uns aktuell nicht vor, allerdings setzt sich der Trend der letzten Jahre weiter fort und viele Landwirte schaffen, oft auch als zweites Standbein, ein Hühnermobil an.»

Foto: Jens Albes/dpa Frederic Witt mit einem Huhn vor mehreren Ebenen mit Fraß- und Schlafplätzen in einem seiner Ställe auf Rädern.

Etwa jede sechste hessische Legehenne lebt in einem Hühnermobil

Der Bedarf an heimischen Eiern sei hoch und wachse weiter, ergänzt die Sprecherin. Deutschland produziert weniger Eier, als es verbraucht: Der Selbstversorgungsgrad liegt bundesweit bei rund 72 Prozent (2025), der Rest muss importiert werden.

Als Vorteil im Vergleich zu traditioneller Hühnerhaltung nennt von Elverfeldt bei Mobilställen «mehr Transparenz und Regionalität, mehr Abwechslung und Umweltreize für die Tiere». 16 Prozent der rund 1,9 Millionen Legehennen in Hessen lebten in Mobilställen - mit einer hohen Akzeptanz.

Kleine Ställe für wenige Tiere kosten laut der Verbandssprecherin ab etwa 3.500 Euro aufwärts. Die sechs voll ausgestatteten, sehr langen Versionen auf dem Wacholderhof dagegen haben laut Betriebsleiter Witt mit jeweils mehr als 100.000 Euro zu Buche geschlagen.

«Man kann die Tiere sehen, von denen man die Eier kauft»

Von Elverfeldt betont: «Hühner auf der grünen Wiese vermitteln Verbraucherinnen und Verbrauchern das Bild einer tiergerechten Haltung.» Und fügt hinzu: «Man kann die Tiere sehen, von denen man die Eier kauft.»

Auch der Eltviller Landwirt Witt weiß: «Die Kunden von unserem Hofladen erleben hier die Hühnerhaltung direkt und schätzen unseren Mehraufwand.» Mit zwei Mitarbeitern kümmert er sich jeden Tag mehrmals um seine bis zu 9.000 Hühner in den sechs mobilen Ställen, mit Futterversorgung, Hygiene und Tierkontrollen sowie mit Einsammeln, Transport und Verpacken der Eier.

Gibt es auch Hähne? «Ja», sagt Witt. «Für das natürliche Gruppengefühl sind sie wichtig. Bei uns kommt auf 50 bis 60 Hühner ein Hahn. Wenn es zu viele wären, würde es Machtkämpfe unter ihnen geben, und bei zu wenigen Hähnen würden sich einzelne Hühner zu sehr aggressiven Chefinnen entwickeln.»

Foto: Jens Albes/dpa Frederic Witt sammelt in einem seiner mobilen Hühnerställe frisch gelegte Eier ein.

Herab stoßende Greifvögel

Versetzt Witt seine Hühnermobile, muss auch der lange Umgebungszaun in Handarbeit verlagert werden. «Der ist zwei Meter hoch und hat unten auch noch einen Untergrabungsschutz gegen den Fuchs», sagt der Landwirt. Nur noch ein herab stoßender Greifvogel wie etwa ein Habicht erwische gelegentlich ein Huhn. «Einmal war es auch ein Uhu, ein schönes, imposantes Tier», sagt der Betriebsleiter.

Das regelmäßige Versetzen der Auslaufflächen ermöglicht den Hühnern nach Angaben von Wissenschaftlern arttypisches Scharren, Picken, Sandbaden und Laufen. Das verringert das Risiko für Verhaltensstörungen. Zudem wird das Futter abwechslungsreicher. Denn neben Körnern mögen Hühner auch Gräser, Klee, Regenwürmer und Insekten.

«Zu viele gefräßige Wildschweine»

Der Wacholderhof produziert sein Körnerfutter selbst. «Nur Mais müssen wir zukaufen, den können wir nicht anbauen, weil es hier zu viele gefräßige Wildschweine gibt», bedauert Witt.

Vier Euro kosten nach seinen Worten zehn Eier im Hofladen des Wacholderhofs und sechs Euro zehn XL-Eier - etwas mehr also als die Ware im Supermarkt aus einfacher konventioneller Bodenhaltung. Die Eierproduktion des familiengeführten Wacholderhofs, einst landwirtschaftliche Außenstation einer psychiatrischen Klinik, ist laut Witt viel Arbeit - aber wirtschaftlich erfolgreich.

Was sagt der Nabu?

Hühnermobile findet auch der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) gut. «Das ist positiv zu sehen», sagt Hessens stellvertretender Landesvorsitzender Bernd Petri mit Blick auf die Auslaufflächen im Freien. «Hühnermobile haben keine negativen Einflüsse auf die Umgebung.» Natürlich könnten sie aber mit ihren Eiern auch nicht «den gesamten Industriebedarf» decken.