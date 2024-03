Weniger Eier aus ökologischer Haltung produziert

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Anteil an Eiern aus ökologischer Haltung ist in Hessen im vergangenen Jahr gesunken. Fast jedes fünfte Ei sei von einem ökologisch gehaltenen Huhn gelegt worden, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Gegenüber 2022 sank die Eierproduktion aus dieser Haltungsform um 9,5 Prozent. Insgesamt wurden 349,3 Millionen Eier produziert, was ein Rückgang um 1,5 Prozent war.