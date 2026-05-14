Wetter

Feiertag fällt ins Wasser - Sonne erst am Sonntag

Schauer, Wolken und niedrige Temperaturen prägen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die nächsten Tage in Baden-Württemberg. Erst am Sonntag soll es spürbar wärmer werden.

Das lange Wochenende wird ungemütllich: Im Südwesten soll es Wolken, Regen und vereinzelt auch Gewitter geben. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Das lange Wochenende wird ungemütllich: Im Südwesten soll es Wolken, Regen und vereinzelt auch Gewitter geben. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Regenschirm und eine zusätzliche Schicht Kleidung dürften in Baden-Württemberg in den nächsten Tagen gute Begleiter sein: Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge bleibt es bis Samstag eher wechselhaft – erst am Sonntag könnte sich die Sonne deutlich öfter zeigen.

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Himmelfahrt fällt ins Wasser: Schauer statt Spazierwetter

Am Feiertag wird es laut dem DWD stark bewölkt. Dazu könne es landesweit Schauer geben, vereinzelt auch Gewitter mit kleinkörnigem Hagel. Die Temperaturen bewegten sich tagsüber im niedrigen Bereich: Erwartet werden zwischen 8 und 14 Grad.

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In der Nacht zum Freitag sollen die Werte laut DWD auf 7 bis 0 Grad sinken; in höheren Lagen sei leichter Frost nicht ausgeschlossen. Der Himmel bleibe weitgehend bewölkt, und gebietsweise könne es weiterhin regnen.

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Freitag und Samstag: weiter kühl und unbeständig

Auch am Freitag und Samstag dürfte sich laut DWD das Muster kaum ändern: viele Wolken, häufig Schauer – und recht niedrige Temperaturen zwischen 8 und 14 Grad. Am Freitag kann es ab dem Mittag teilweise Gewitter mit Starkregen und 15 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit geben, dazu Böen bis 60 Stundenkilometer und Hagel. Wer Ausflüge plant, sollte also flexibel bleiben und kurze trockene Phasen ausnutzen.

Zum Ende des langen Wochenendes könnte es nach DWD-Auskunft freundlicher werden: Viel Sonne und Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad seien dann drin. Damit würde der Südwesten zumindest zum Wochenausklang einen Vorgeschmack auf stabileres Frühsommerwetter bekommen.

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