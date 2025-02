Sonne und niedrige Temperaturen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Es bleibt kalt in Hessen. Nach einer frostigen Nacht kann es auf den Straßen stellenweise bis in den Vormittag hinein glatt sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Tagsüber steigen die Temperaturen auf null bis drei Grad. Nebel und Wolken können teilweise den ganzen Tag die Sonne verdecken, dann bleibt es bei minus einem Grad.