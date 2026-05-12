Verkehr

Feiertage sind Stautage: Wann sollten Autofahrer losfahren?

Vor den Feiertagen drohen in Hessen wieder längere Staus, besonders auf den Hauptverkehrsachsen. Wann und wo müssen Autofahrer und Autofahrerinnen mit Verzögerungen rechnen?

Vor den Feiertagen warnt der ADAC vor Stau auf Hessens Straßen. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Vor den Feiertagen warnt der ADAC vor Stau auf Hessens Straßen. (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Autofahrerinnen und Autofahrer sollten an den kommenden Feiertagswochenenden Geduld mitbringen. Aufgrund der zentralen Lage des Bundeslandes könne es vermehrt zu Staus auf den Fernstraßen kommen, teilte die Pressestelle des ADAC Hessen-Thüringen mit. 

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Wann müssen Fahrer und Fahrerinnen mit viel Stau rechnen?

Demnach bestehe die größte Staugefahr für Autofahrer und Autofahrerinnen jeweils an den Tagen vor und nach den Feiertagen. Davon betroffen seien vor allem die Mittwochnachmittage vor Christi Himmelfahrt (14. Mai) und Fronleichnam (4. Juni). Zum Wochenende nimmt die Staugefahr nach Angaben des ADAC wieder ab, bevor sie am Sonntagmittag aufgrund vieler Urlaubsrückkehrer erneut ansteigt.

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Am Pfingstwochenende rechnet der ADAC insbesondere am Freitagnachmittag (22. Mai) und an Pfingstmontag (25. Mai) mit vermehrten Staus auf den Autobahnen.

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Welche Strecken sollten Autofahrer meiden? 

«Besonders gefährdet sind die Hauptverkehrsachsen, die die großen Ballungsräume und Urlaubsregionen verbinden», erklärt Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen. Auch auf den Zufahrten zu touristisch attraktiven Regionen wie dem Rheingau, dem Taunus oder dem Vogelsberg erwarte man ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Aufgrund von Dauerbaustellen seien ebenfalls zusätzliche Engpässe zu erwarten. 

In Hessen sind laut ADAC vorrangig folgende Strecken betroffen:

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  • A3 zwischen Frankfurt und Limburg, insbesondere zwischen dem Mönchshofdreieck und dem Wiesbadener Kreuz
  • A5 zwischen Frankfurt und Kassel 
  • A7 zwischen dem Kirchheimer Dreieck und dem Hattenbacher Dreieck
  • A60 zwischen dem Mainspitz-Dreieck und dem Rüsselsheimer Dreieck
  • A66 zwischen Frankfurt und Wiesbaden 
  • A480 zwischen dem Reiskirchner Dreieck und dem Gießener Nordkreuz

Wie reist es sich trotz Staus möglichst entspannt?

Um trotzdem entspannt zu reisen, sollten Autofahrer versuchen, außerhalb der Hauptreisezeiten unterwegs zu sein. Der ADAC empfiehlt speziell die frühen Morgen- oder späten Abendstunden. Vor der Abfahrt sollten die aktuellen Verkehrsinformationen, Baustellenmeldungen und Sperrungen geprüft werden. 

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Bei langen Fahrten sollten ausreichend Pausen eingeplant werden. Für den Fall, dass die Reise aufgrund von Stau länger dauern sollte, sollten zudem ausreichend Verpflegung und Getränke eingepackt werden. 

Der ADAC weist Autofahrer und Autofahrerinnen außerdem darauf hin, möglichst defensiv und mit ausreichend Abstand zu fahren. Bei stockendem Verkehr oder Stau müsse rechtzeitig eine Rettungsgasse gebildet werden.

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