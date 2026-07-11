Feuerwehreinsatz

Feldbrand in Stutensee – Betreutes Wohnen evakuiert

Rund fünf Hektar Feld brennen in Stutensee. Die Feuerwehr verhindert, dass die Flammen auf ein Seniorenheim übergreifen. Fast 30 Menschen werden in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Alten- und Pflegeheim verhindern. Foto: Thomas Riedel/dpa
Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Alten- und Pflegeheim verhindern.

Stutensee (dpa/lsw) - Wegen eines Feldbrandes mussten in Stutensee (Kreis Karlsruhe) 27 Menschen aus Gebäuden des Betreuten Wohnens in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer erfasste die komplette Grünanlage neben den beiden äußeren Wohngebäuden der Anlage und konnte erst unmittelbar vor den Hauswänden gestoppt werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzte habe es nicht gegeben. 

Das Betreute Wohnen befindet sich an einem Seniorenheim. Die Evakuierten wurden während des Löscheinsatzes von Pflegepersonal betreut. Das Feuer erreichte zudem die Bepflanzung des Spielplatzes «Wilde Düne».

Insgesamt brannten am Abend rund fünf Hektar Brachfläche und Stoppelfeld. Eine große Rauchwolke war weithin sichtbar. Rund 120 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, um den Brand zu löschen, hieß es. Landwirte mit drei Traktoren bearbeiteten die Fläche mit Grubbern und unterstützten so die Arbeit der Feuerwehr. 

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Warum es brannte und wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte ein Feuerwehrsprecher nicht sagen. Es seien keine landwirtschaftlichen Maschinen auf dem Feld gewesen, als das Feuer ausbrach.

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