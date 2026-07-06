Mähdrescher und Feld geraten in Brand
Beim Dreschen eines Feldes entsteht ein Funke – kurze Zeit später stehen Mähdrescher und Feld in Flammen. Die Feuerwehr ist mit zehn Fahrzeugen vor Ort.
Niederstetten (dpa/lsw) - Ein Mähdrescher und ein Feld sind bei Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, schlug vermutlich ein Stein am Samstagnachmittag beim Dreschen Funken. Die Feuerwehr habe mit zehn Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften den Brand gelöscht. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Schaden werde auf rund 300.000 Euro geschätzt.