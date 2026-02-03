Feldbrand

Schriesheim/Hirschberg: Holzstapel auf Feld nahe der B3 brennt

Ein Holzstapel auf einem Feld zwischen Schriesheim und Hirschberg hat in der Nacht gebrannt. Die Feuerwehr Schriesheim rückte aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Schriesheim war mit zehn Einsatzkräften vor Ort (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Freiwillige Feuerwehr Schriesheim war mit zehn Einsatzkräften vor Ort (Symbolbild).

Schriesheim/Hirschberg. Ein Stapel Holz hat in der Nacht zum Dienstag auf einem Feld östlich der B3 zwischen Schriesheim und Hirschberg gebrannt. Nach Angaben der Polizei brachte die Freiwillige Feuerwehr Schriesheim, die mit drei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten vor Ort war, die Flammen schnell unter Kontrolle und löschte den Brand rasch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich bislang nicht beziffern. Auch die Brandursache ist weiterhin unbekannt.

Der Verkehr auf der A5 und der B3 wurde durch die Rauchentwicklung nicht beeinträchtigt. Die Brandermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 3001 0 zu melden. (heh)

