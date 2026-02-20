Festnahme nach tödlichem Angriff auf Obdachlosen in Hanau
Ein Mann stirbt, nach monatelangen Ermittlungen sitzt ein 50-Jähriger in U-Haft. Die Polizei bittet drei Unbekannte, sich zu melden.
Hanau (dpa/lhe) - Rund acht Monate nach dem tödlichen Angriff auf einen Obdachlosen in Hanau hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Umfangreiche Ermittlungen hatten zuvor den dringenden Tatverdacht gegen den 50-Jährigen erhärtet, wie die Polizei mitteilte. Am Donnerstag wurde der Verdächtige in der Nähe seiner Wohnung gefasst. Er sitzt nun wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt in Untersuchungshaft.
Bei der Durchsuchung der Wohnung und anderer Objekte stellten die Ermittler unter anderem das Handy des Ukrainers sicher. Die Beweismittel würden nun ausgewertet, teilte die Polizei mit. Die Polizei sucht nach bislang drei unbekannten Männern, die am 4. Mai 2025 gegen 23.15 Uhr an dem Tatort unterwegs waren und als Zeugen Hinweise geben könnten.
Opfer lange im Koma
Der 58 Jahre alte Obdachlose lag den Angaben zufolge nach dem Angriff für mehrere Monate im Koma und starb Mitte August 2025. Die Ermittler gehen davon aus, dass die schweren Verletzungen die Ursache für den Tod des Opfers waren.