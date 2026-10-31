Festnahmen nach Attacke auf Waffengeschäft in Frankfurt
In Frankfurt werden Schaufenster eingeschlagen und Läden geplündert. Als Randalierer ein Waffengeschäft ins Visier nehmen, nimmt die Polizei mehrere Personen fest - und stellt Waffen sicher.
Frankfurt/Main (dpa) - Nach einer Attacke von Randalierern auf ein Waffengeschäft in der Frankfurter Innenstadt sind mehrere Personen festgenommen worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Abend. Beamte seien schnell vor Ort gewesen und hätten zwei Waffen sichergestellt. Um was für Waffen es sich handelte, sagte er nicht.
Im Zentrum Frankfurts kommt es seit dem Abend und nach der Auflösung einer Demonstration von der Initiative «Gen Z regelt» und von «Generation Aufbruch» rund um die Einkaufsstraße Zeil zu Attacken auf Einsatzkräfte. Schaufenster wurden eingeschlagen, Geschäfte geplündert. Die Polizei riet, den Innenstadtbereich zu meiden beziehungsweise zu verlassen.