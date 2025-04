Feuer als Frostschutz für Obstbäume löst Großbrand aus

Kirchheim am Neckar (dpa/lsw) - Weil mutmaßlich ein Landwirt selbst seine Obstbäume mit kleinen Feuern vor dem Frost schützen wollte, ist es zu einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) gekommen. Eine Zeugin habe am frühen Morgen gegen 4.40 Uhr den Brand gemeldet, beim Eintreffen der Feuerwehr habe die Scheune bereits in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit.