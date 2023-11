500 neue Obstbäume für die Region

Seit vielen Jahren ist die Sammelbestellung für Obstbäume der Kreisverwaltung Bergstraße ein etabliertes Angebot. Der Zuspruch ist mittlerweile so beträchtlich, dass die bestellten Bäume an zwei Tagen beim Gewässerverband in Lorsch mit Unterstützung der Initiative Streuobstwiesenretter ausgegeben werden müssen.