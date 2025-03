Gravierende technische Mängel an zwei Bussen

Kreis Bergstraße. Der Kreis Bergstraße und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) haben einem Subunternehmer der Verkehrsgesellschaft Gersprenztal (VGG) die „weitere Erbringung der Verkehrsleistung sowie die Beförderung von Fahrgästen“ untersagt. Das gab am Montagnachnmittag das Landratsamt bekannt, nachdem bei Kontrollen an Bussen gravierende technische Mängel festgestellt wurden. Landrat Christian Engelhardt informierte auch in der Sitzung des Kreistags im Rimbach über diesen Vorfall.