Zehn Jahre lang hat die Verkehrsgesellschaft Gersprenztal (VGG) den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im sogenannten Buslinienbündel Odenwald Mitte gewährleistet. Damit ist ab 15. Dezember aber Schluss, denn der Kreis Bergstraße hat den Auftrag für die kommenden zehn Jahre an die DB Regio Bus Mitte GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG, vergeben. Darüber wird das Landratsamt an diesem Freitagmorgen im Rahmen einer Pressekonferenz in Heppenheim informieren.