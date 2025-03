Bus-Chaos im Odenwald: Hat DB Regio Verspätungen in den Griff bekommen?

Odenwald. Busse, die zu spät oder gar nicht kommen, deren Fahrer an den Haltestellen vorbeifahren, ohne zu halten, oder Kinder an falschen Orten aus dem Bus lassen. Busfahrer, die die Fahrgäste nach dem Weg fragen müssen, die in falsche Straßen abbiegen oder während der Fahrt auf dem Handy herumtippen oder telefonieren. Das sind nur einige der Beschwerden, die es in großer Anzahl gab, nachdem die DB Regio Bus das Buslinienbündel Odenwald-Mitte am 15. Dezember übernommen hatte. Vor allem bei der Schülerbeförderung gab es in den ersten Wochen große Probleme, sodass gerade viele Grundschüler Angst hatten, in die Busse zu steigen. Mitte Februar mussten die Verantwortlichen des Tochterunternehmens der Deutschen Bahn AG sowie des Kreises Bergstraße im Rahmen eines Pressetermins zugeben, dass der Start des Busbetriebs im Odenwald „in die Hose gegangen ist“, wie es Dietmar Maier, Fachbereichsleiter beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), formulierte.