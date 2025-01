Nach Fahrplanwechsel Odenwald-Mitte: Schulkinder werden stehen gelassen 

Vor genau vier Wochen stand ein Fahrplanwechsel an, gleichzeitig mit der Neuvergabe des „Linienbündels“ Odenwald-Mitte, das seither von der DB Regio Bus bedient wird. Dieser Übergang wird von den Nutzern als nicht immer problemlos empfunden – jedenfalls erreichen die OZ seither Beschwerden über Verspätungen oder Fahrpläne, die das Erreichen von Anschlusszügen erschweren. Zu den „Nebenwirkungen“ gehören auch eifrig mit Fotos dokumentierte Fälle von Busfahrern, die falsch abbiegen, in Wendehammern oder an Kreuzungen drehen oder von Passagieren im wahrsten Sinne des Wortes „auf den rechten Weg zurückgebracht“ werden müssen.