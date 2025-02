Bus-Chaos im Odenwald: "Der Start ist in die Hose gegangen" 

Heppenheim/Odenwald. Nicole Blume, Niederlassungsleiterin von DB Regio Bus in Heppenheim, räumt es gleich zu Beginn des Pressegesprächs ein: Die Übernahme des Linienbündels Odenwald-Mitte „lief nicht so, wie wir uns und die Fahrgäste sich das vorgestellt haben. Das war jetzt nicht die beste Lösung.“ Dietmar Maier, Fachbereichsleiter beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), findet noch deutlichere Worte: „Wir waren sehr überrascht und vor den Kopf gestoßen, dass der Start so in die Hosen ging.“ Nun freue man sich, dass so rasch reagiert und nachgebessert werde.