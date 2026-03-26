Feuer bricht auf Terrasse aus - drei Menschen im Krankenhaus

Reinhardshagen (dpa/lhe) - Nach einem Brand an einem Haus in Reinhardshagen (Landkreis Kassel) sind drei Menschen in ein Krankenhaus gekommen. Das Feuer sei am Mittwochabend auf einer am Haus angrenzenden Terrasse ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Es habe sich auf einen Schuppen und den Dachstuhl des Hauses ausgebreitet. Die drei Bewohner seien wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Brandursache war zunächst noch unklar.