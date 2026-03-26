Brände

Feuer bricht auf Terrasse aus - drei Menschen im Krankenhaus

Ein Feuer auf einer Terrasse breitet sich auf einen Schuppen und einen Dachstuhl aus. Drei Bewohner werden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Drei Bewohner seien vorsorglich in ein Krankenhaus gekommen. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Drei Bewohner seien vorsorglich in ein Krankenhaus gekommen. (Symbolbild)

Reinhardshagen (dpa/lhe) - Nach einem Brand an einem Haus in Reinhardshagen (Landkreis Kassel) sind drei Menschen in ein Krankenhaus gekommen. Das Feuer sei am Mittwochabend auf einer am Haus angrenzenden Terrasse ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Es habe sich auf einen Schuppen und den Dachstuhl des Hauses ausgebreitet. Die drei Bewohner seien wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

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