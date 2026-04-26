Polizei weckt Seniorin in brennendem Haus

Spaichingen (dpa/lsw) - Polizeibeamte haben in Spaichingen (Landkreis Tuttlingen) eine in einem brennenden Mehrfamilienhaus schlafende Seniorin gerettet. Die Polizisten klopften an den Wohnungstüren, wie ein Polizeisprecher sagte. Dadurch sei die 85-Jährige geweckt worden.

Die anderen Bewohner hatten sich laut dem Sprecher bereits selbst ins Freie gerettet und die Seniorin als vermisst gemeldet, als die Polizei noch vor der Feuerwehr eintraf. Das Feuer breitete sich einer Mitteilung zufolge auf einem Balkon im ersten Obergeschoss aus, die Beamten gingen in das brennende Haus. Wenig später löschte die Feuerwehr demnach die Flammen.

Die Seniorin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus sei unbewohnbar, die Bewohner seien bei Angehörigen oder in einem Hotel in Spaichingen untergekommen. Die Brandursache ist noch unklar, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 200.000 Euro.