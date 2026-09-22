Brandursache unklar

Feuer im Dachstuhl - Mehrfamilienhaus vermutlich unbewohnbar

Nach einem Dachstuhlbrand sind alle Bewohner in Sicherheit. Die Nacht müssen die Betroffenen allerdings in Notunterkünften und Hotels verbringen. Was die Polizei zum Zustand des Gebäudes sagt.

Die Feuerwehr hatte den Brand im Mehrfamilienhaus schnell unter Kontrolle. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Die Feuerwehr hatte den Brand im Mehrfamilienhaus schnell unter Kontrolle. (Symbolbild)

Herbrechtingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Herbrechtingen (Landkreis Heidenheim) ist ein Schaden von geschätzt mindestens 500.000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Er ging davon aus, dass das gesamte Gebäude nicht mehr bewohnbar sein wird. 

Das Feuer war den Angaben zufolge am Montagabend ausgebrochen; die Ursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand nach wenigen Stunden vollständig löschen. Die Bewohner des Hauses wurden für die Nacht in Notunterkünften und Hotels untergebracht. Am Dienstagmorgen begutachten Experten den Brandort, um die Ursache für das Feuer zu ermitteln.

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