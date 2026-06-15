Brände

Feuer im Feuerwehrhaus – Millionenschaden erwartet

Nach dem Brand im Feuerwehrhaus rechnet die Polizei mit rund 10 Millionen Euro Schaden. Fünf Fahrzeuge und das Inventar wurden zerstört, das Gebäude stark beschädigt.

Es soll ein Schaden von 10 Millionen Euro entstanden sein. Foto: -/SDMG/dpa
Es soll ein Schaden von 10 Millionen Euro entstanden sein.

Unterensingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Feuerwehr in Unterensingen (Landkreis Esslingen) ist ein Schaden von etwa 10 Millionen Euro entstanden. Fünf Fahrzeuge, das komplette Inventar und mehrere Gerätschaften wurden zerstört, das Gebäude sei erheblich beschädigt worden, teilte ein Polizeisprecher am Abend mit. 

Gegen 18:30 Uhr sollen demnach Passanten eine starke Rauchentwicklung in der Kelterstraße gemeldet haben. Zudem meldete ein Brandmelder ein Feuer im Feuerwehrhaus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten bereits der Geräteraum sowie die Fahrzeughalle, starker Rauch entwickelte sich um das Gebäude. 

140 Einsatzkräfte konnten den Brand bis 19:45 Uhr unter Kontrolle bringen. Dafür musste das Dach geöffnet werden, um eine gezielte Brandbekämpfung zu ermöglichen, so die Feuerwehr. Es gab keine Verletzten. Bei dem Brand wurden mehrere Fahrzeuge zerstört. Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.

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