Feuer zerstört Hausdach – Schaden etwa halbe Million Euro

Heimsheim (dpa/lsw) - Ein Feuer hat in Heimsheim im Enzkreis das Dach eines Zweifamilienhauses zerstört und damit einen Schaden in Höhe von rund 500.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Bewohner unverletzt aus dem Gebäude gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer am Montag in einem unbewohnten Teil des Dachgeschosses aus und griff rasch auf das Dachgebälk über. Die Rauchsäule war aus weiter Entfernung zu sehen. Die Feuerwehr habe den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen können, hieß es.

Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar, die betroffenen Bewohner wurden von der Gemeinde anderweitig untergebracht. Während der Löscharbeiten musste eine angrenzende Straße gesperrt werden, später wurde der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Mehr als 130 Einsatzkräfte waren beteiligt. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen.