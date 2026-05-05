Brände

Feuer zerstört Hausdach – Schaden etwa halbe Million Euro

Ein Brand legt im Enzkreis ein Hausdach in Schutt und Asche. 500.000 Euro Schaden, Dutzende Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen. Vieles ist unklar. Wie konnte das Feuer im Dachgeschoss ausbrechen?

Die Feuerwehr brachte die Bewohner in Sicherheit. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Die Feuerwehr brachte die Bewohner in Sicherheit. (Symbolbild)

Heimsheim (dpa/lsw) - Ein Feuer hat in Heimsheim im Enzkreis das Dach eines Zweifamilienhauses zerstört und damit einen Schaden in Höhe von rund 500.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Bewohner unverletzt aus dem Gebäude gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer am Montag in einem unbewohnten Teil des Dachgeschosses aus und griff rasch auf das Dachgebälk über. Die Rauchsäule war aus weiter Entfernung zu sehen. Die Feuerwehr habe den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen können, hieß es.

Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar, die betroffenen Bewohner wurden von der Gemeinde anderweitig untergebracht. Während der Löscharbeiten musste eine angrenzende Straße gesperrt werden, später wurde der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Mehr als 130 Einsatzkräfte waren beteiligt. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

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