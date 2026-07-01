Feuer in Dachstuhl: Polizei lässt mehrere Häuser räumen
Großeinsatz in Ingersheim: Nach dem Brandalarm rücken Polizei und Feuerwehr an und räumen mehrere Häuser.
Ingersheim (dpa/lsw) - Nach dem Brand eines Dachstuhls in einem Wohnhaus in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) hat die Polizei aus Sicherheitsgründen mehrere umliegende Gebäude räumen lassen. Polizei und Feuerwehr seien zu einem größeren Einsatz ausgerückt, sagte ein Sprecher. Das Feuer war demnach gegen 12.00 Uhr ausgebrochen. Der Polizeisprecher wollte sich zunächst nicht weiter zur Ursache des Brandes und zu möglichen Verletzten äußern. Er appellierte aber, den Bereich des Einsatzes zu verlassen.