Brände

Feuer in Dachstuhl: Polizei lässt mehrere Häuser räumen

Großeinsatz in Ingersheim: Nach dem Brandalarm rücken Polizei und Feuerwehr an und räumen mehrere Häuser.

Der Brand eines Dachstuhls hat einen größeren Einsatz ausgelöst. Foto: Karsten Schmalz/KS-Images/dpa
Der Brand eines Dachstuhls hat einen größeren Einsatz ausgelöst.

Ingersheim (dpa/lsw) - Nach dem Brand eines Dachstuhls in einem Wohnhaus in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) hat die Polizei aus Sicherheitsgründen mehrere umliegende Gebäude räumen lassen. Polizei und Feuerwehr seien zu einem größeren Einsatz ausgerückt, sagte ein Sprecher. Das Feuer war demnach gegen 12.00 Uhr ausgebrochen. Der Polizeisprecher wollte sich zunächst nicht weiter zur Ursache des Brandes und zu möglichen Verletzten äußern. Er appellierte aber, den Bereich des Einsatzes zu verlassen.

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