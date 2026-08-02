Feuer in Mehrfamilienhaus – Frau tot geborgen
Flammen schlagen am frühen Morgen aus einer Wohnung im Kreis Kassel. Die Feuerwehr entdeckt dort eine Bewohnerin leblos.
Rothwesten (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rothwesten (Kreis Kassel) hat die Feuerwehr eine Bewohnerin tot aus ihrer Wohnung geborgen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer im Ortsteil der Gemeinde Fuldatal am frühen Sonntagmorgen gemeldet worden. «Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand eine Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses in Brand», hieß es.
Bis auf eine Bewohnerin hätten alle das Gebäude eigenständig und unverletzt verlassen können. Die Frau sei schließlich leblos gefunden worden. Ihr Alter gab die Polizei mit Mitte 60 an. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Schaden werde auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt, und das Gebäude sei aktuell nicht bewohnbar.