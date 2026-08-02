Ermittlungen laufen

Feuer in Mehrfamilienhaus – Frau tot geborgen

Flammen schlagen am frühen Morgen aus einer Wohnung im Kreis Kassel. Die Feuerwehr entdeckt dort eine Bewohnerin leblos.

Der Wohnhausbrand war den Behörden zufolge am Sonntag gegen 5.40 Uhr gemeldet worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Wohnhausbrand war den Behörden zufolge am Sonntag gegen 5.40 Uhr gemeldet worden. (Symbolbild)

Rothwesten (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rothwesten (Kreis Kassel) hat die Feuerwehr eine Bewohnerin tot aus ihrer Wohnung geborgen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer im Ortsteil der Gemeinde Fuldatal am frühen Sonntagmorgen gemeldet worden. «Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand eine Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses in Brand», hieß es.

Bis auf eine Bewohnerin hätten alle das Gebäude eigenständig und unverletzt verlassen können. Die Frau sei schließlich leblos gefunden worden. Ihr Alter gab die Polizei mit Mitte 60 an. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Schaden werde auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt, und das Gebäude sei aktuell nicht bewohnbar.

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