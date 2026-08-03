Feuer in Mehrfamilienhaus - keine Hinweise auf Brandstiftung

Fuldatal (dpa/lhe) - Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kreis Kassel liegen ersten Ermittlungen zufolge keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung vor. Die 65-jährige Bewohnerin der Erdgeschosswohnung war bei dem Brand gestorben, wie die Polizei mitteilte.

Am frühen Sonntagmorgen habe ein Bewohner des Hauses in Fuldatal die Flammen im Erdgeschoss entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Durch das Wecken der übrigen Hausbewohner konnten diese nach Angaben der Polizei das Gebäude unverletzt verlassen.

Bei dem Brand seien zusätzlich zu der Wohnung im Erdgeschoss auch Wohnungen im ersten Stock und im Dachgeschoss sowie das Treppenhaus und die Fassade des Hauses beschädigt worden. Ersten Schätzungen zufolge belaufe sich die Höhe des Schadens auf rund 500.000 Euro. Derzeit sei das Haus unbewohnbar. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an, wie die Polizei mitteilte.