Viernheim: Feuer in Mehrfamilienhaus - zwei Bewohner im Krankenhaus

Viernheim. Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Viernheim sind am Dienstagvormittag zwei Personen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, brach der Brand gegen 10.30 Uhr in einer Wohnung im ersten Geschoss des Gebäudes aus. Zwei der Hausbewohner retteten sich über das verrauchte Treppenhaus ins Freie. Dabei atmeten sie jedoch Rauchgas ein, weswegen sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurden.