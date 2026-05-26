Viernheim: Feuer in Mehrfamilienhaus - zwei Bewohner im Krankenhaus
In einem Mehrparteienhaus in Viernheim ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Zwei Personen wurden ins Krankhaus gebracht. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.
Viernheim. Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Viernheim sind am Dienstagvormittag zwei Personen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, brach der Brand gegen 10.30 Uhr in einer Wohnung im ersten Geschoss des Gebäudes aus. Zwei der Hausbewohner retteten sich über das verrauchte Treppenhaus ins Freie. Dabei atmeten sie jedoch Rauchgas ein, weswegen sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurden.
Alle anderen Hausbewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten und Lüftung der Räume wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die betroffene Wohnung ist aktuell jedoch nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.