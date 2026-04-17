Viernheim: Feuer in einem Mehrfamilienhaus
Brand ruft in der Nacht auf Freitag die Rettungskräfte auf den Plan.
Viernheim. Der Brand einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Pirmasenser Straße hat am späten Donnerstagabend Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen, wie das Polizeipräsidium Südhessen berichtet. Gegen 23.55 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über eine dortige Rauchentwicklung informiert. Die Einsatzkräfte brachten zunächst die Bewohner der übrigen elf Wohnungen ins Freie.
Keine Personen in der Wohnung
In der betroffenen Wohnung befanden sich keine Personen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr anschließend rasch gelöscht werden. Nach Belüftung des Treppenhauses konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.
Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens werden von der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) übernommen.