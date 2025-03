Feuer in Öhringen – 30 Bewohner evakuiert

Öhringen (dpa/lsw) - Eine Lichterkette hat in einem Gebäudekomplex in Öhringen (Hohenlohekreis) nach ersten Erkenntnissen einen Großbrand ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Nacht auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung aus. Der Bewohner habe zunächst versucht, die brennende LED-Lampe selbst zu löschen. Dabei verletzte er sich den Angaben nach leicht an der Hand.