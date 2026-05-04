Feuer in Neu-Isenburger Werkstatt entstand in Mülltonne
Ein Feuer aus der Restmülltonne geht erst auf Altreifen und dann auf die Werkstatt über. Der Schaden ist enorm.
Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Der Brand auf dem Gelände eines Kfz-Betriebs in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) ist in einer Restmülltonne entstanden. Warum das Feuer dort ausgebrochen war, ist weiterhin unklar, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gebe es nicht.
Die Tonne stand im Außenbereich neben Altreifen, diese gerieten am Sonntagnachmittag ebenfalls in Brand, die Flammen griffen anschließend auf ein Werkstattgebäude über. Es entstand ein Schaden von mehr als einer Million Euro, verletzt wurde niemand.