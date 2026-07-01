Feuer in stillgelegter Klinik - Hoher Schaden
In einem ehemaligen Krankenhaus bricht ein Feuer aus. Die Polizei sucht Zeugen.
Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - Eine leerstehende Klinik ist in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) in Brand geraten. Am Dienstagabend meldeten Zeugen zunächst einen brennenden Rollstuhl auf der Straße, wie die Polizei mitteilte.
Vor Ort stellten die Einsatzkräfte auch ein Feuer im Inneren der Klinik fest, hieß es. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mehrere Stunden im Einsatz. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 200.000 Euro.
Laut Polizei hatte ein Zeuge unmittelbar vor dem Brand zwei Jugendliche im Bereich der Klinik beobachtet. Ob diese für das Feuer verantwortlich waren, werde ermittelt, so die Polizei. Sie sucht nach Zeugen.