Brände

Restaurantdach in Flammen - hoher Sachschaden

Ein Feuer hat das Dach eines Restaurants in Starzach-Sulzau zerstört. Verletzt wurde niemand. Das Restaurant war zum Zeitpunkt des Brandes nicht in Betrieb.

Die Feuerwehr ist mit 78 Leuten vor Ort. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Feuerwehr ist mit 78 Leuten vor Ort. (Symbolbild)

Starzach (dpa/lsw) - Im Landkreis Tübingen hat am Abend das Dach eines Restaurants gebrannt - glücklicherweise war zu der Zeit in dem Gebäude kein Betrieb. Allerding entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von rund 300.000 Euro. Als die Feuerwehr in Starzach-Sulzau eintraf, stand bereits der gesamte Dachstuhl in Flammen. Inzwischen konnte das Feuer gelöscht werden. Während der Löscharbeiten war die angrenzende Landstraße 370 für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

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