Brände

Brand in leerstehendem Haus bei Rödermark – hoher Schaden

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Verletzt wurde niemand – aber was führte zu dem Feuer?

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. (Symbilbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. (Symbilbild)

Rödermark (dpa/lhe) - Beim Brand eines leerstehenden Hauses bei Rödermark (Kreis Offenbach) ist ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Wie die Polizei weiter mitteilt, schlugen die Flammen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem rückwärtigen Teil des seit Jahren nicht mehr bewohnten Gebäudes. 

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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