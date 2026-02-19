Brände

Rund 250.000 Euro Schaden bei Brand in leerstehendem Haus

Ein Passant entdeckt zufällig einen Brand in einem Haus. Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr ist der Schaden hoch.

Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor andere Häuser beschädigt wurden. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor andere Häuser beschädigt wurden. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Rund 250.000 Euro Schaden sind bei einem Brand eines leerstehenden Reihenhauses entstanden. Ein Passant bemerkte durch Zufall die Flammen in dem Gebäude im Heilbronner Stadtzentrum und wählte den Notruf, wie eine Polizeisprecherin sagte. Feuerwehrleute löschten den Brand bevor er sich auf angrenzende Häuser ausbreiten konnte. Verletzt wurde niemand. 

Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zuvor hatte der SWR über den Vorfall berichtet.

