Feuerwehreinsatz

Feuer in Stuttgart: Zwei Autos und Wohnhaus betroffen

Starke Rauchentwicklung und Knallgeräusche: In Stuttgart breitet sich ein Feuer von zwei Autos auf ein Wohnhaus aus. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Zwei Autos und eine Hausfassade in Stuttgart brannten am Abend. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Zwei Autos und eine Hausfassade in Stuttgart brannten am Abend. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Zwei Autos und ein Wohnhaus in Stuttgart sind bei einem Brand beschädigt worden. Die Flammen breiteten sich von einem der Fahrzeuge auf ein Zweites aus und griffen dann auf das Gebäude über, wie die Feuerwehr mitteilte. Im Haus befand sich niemand. Verletzte gab es nicht.

Es sei zu einer starken Rauchentwicklung und lauten Knallgeräuschen durch platzende Reifen gekommen. Die Fassade und die Eingangstür des Wohnhauses hätten beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen gestanden. Das Gebäude war demnach nicht mehr zugänglich. Auch Fensterscheiben seien gesprungen.

Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass der Brand auf das Innere des Hauses übergreift. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 80.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

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