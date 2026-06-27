Keine Verletzten

Feuer zerstört Häuser in Altstadt – Millionenschaden

Eine Bewohnerin bemerkt einen Brand am Haus. Kurz darauf steht der gesamte Dachstuhl in Flammen. Der Schaden ist enorm.

Die Flammen greifen auch auf ein benachbartes Haus über. Foto: Enrique Kaczor/dpa
Die Flammen greifen auch auf ein benachbartes Haus über.

Leonberg (dpa/lsw) - Ein Millionenschaden ist bei einem Brand in der Leonberger Altstadt (Kreis Böblingen) entstanden. Eine Bewohnerin bemerkte das Feuer und rief die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Kurze Zeit später stand der gesamte Dachstuhl in Flammen und der Brand griff auf ein zweites Haus über. 

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Laut den Ermittlern sind beide Häuser unbewohnbar. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von einer Million Euro aus. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

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