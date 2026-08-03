Brand in der Nacht

Feuer zerstört zwei Häuser

Mitten in der Nacht bricht das Feuer aus – zwei Häuser stehen in Zell am Harmersbach in Flammen. Was die Polizei zur Brandursache und den Folgen für die Bewohner sagt.

Drei Menschen werden nach dem Brand im Krankenhaus untersucht.(Symboldbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Drei Menschen werden nach dem Brand im Krankenhaus untersucht.(Symboldbild)

Zell am Harmersbach (dpa/lsw) - Ein Brand hat in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) zwei Wohnhäuser vollständig zerstört. Das Feuer war nach Polizeiangaben kurz nach Mitternacht in einer Wohnung ausgebrochen und griff rasch auf das direkt angrenzende Nachbargebäude über. Durch einen massiven Feuerwehreinsatz konnte demnach verhindert werden, dass die Flammen auf ein weiteres Gebäude übergreifen. 

Die Bewohner der zerstörten Häuser kamen überwiegend bei Bekannten unter. Drei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der Sachschaden dürfte sich nach Schätzung der Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen.

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