Feueralarm im Südwesten: Mehrere trockene Felder brennen

Stutensee/Bad Teinach-Zavelstein (dpa/lsw) - Gleich mehrere Brände haben die Feuerwehren in Baden-Württemberg gefordert: In Stutensee (Landkreis Karlsruhe) geriet ein abgeerntetes Getreidefeld in Brand und in Bad Teinach-Zavelstein (Landkreis Calw) eine Waldfläche. In Balingen (Zollernalbkreis) rückte die Feuerwehr zweimal zu einem Brand auf einer Wiese aus. Die trockene Vegetation mache die Ausbreitung von Feuer derzeit besonders gefährlich, teilte eine Sprecherin der Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand.

Trockenes Stoppelfeld in Flammen

Meterhohe Flammen erfassten am Freitagabend das abgeerntete Getreidefeld in Stutensee. Nach ersten Erkenntnissen stand eine Fläche mit einem Umfang von rund 70 bis 100 Metern in Brand, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Da es sich um ein bereits abgeerntetes Feld handelte, entstand nach ersten Einschätzungen kein nennenswerter Schaden, hieß es.

Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen habe den Brand bemerkt und anschließend die Feuerwehr alarmiert. Die Besetzung des Rettungswagens soll nach Polizeiangaben eine Person beobachtet haben, die sich vom Brandort entfernte. Einen konkreten Verdacht auf Brandstiftung gibt es derzeit jedoch nicht, wie der Sprecher mitteilte. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an.

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Waldbrand bei Bad Teinach-Zavelstein

Auch in einem Waldstück in Bad Teinach-Zavelstein geriet eine etwa 200 Quadratmeter große Fläche in Brand. «Als wir eintrafen, schlugen die Flammen etwa 10 bis 15 Meter hoch», sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. 60 Feuerwehrleute bekämpften den Brand und verhinderten eine weitere Ausbreitung im Wald. Die Wasserversorgung vor Ort stellte dabei eine besondere Herausforderung dar. Die Feuerwehr setzte deshalb Löschfahrzeuge im Pendelverkehr ein.

Eine Drohne mit Wärmebildkamera unterstützte die Einsatzkräfte bei der Suche nach Glutnestern. Nach dem Löschen der Flammen wurde der verbrannte Waldboden ausgiebig bewässert.

Zwei Einsätze wegen Wiesenbrand in Balingen