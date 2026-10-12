Bahnhof

Feuerwehr findet Ursache für Geruchsproblem nicht eindeutig

Ein Chemikaliengeruch sorgte am Bahnhof Bad Nauheim für eine Sperrung. Die Feuerwehr fand zwar Hinweise, die Ursache konnte aber nicht hundertprozentig geklärt werden.

Ein ungewöhnlicher Geruch am Bahnhof in Bad Nauheim führte letzte Woche zu einer stundenlangen Sperrung. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Ein ungewöhnlicher Geruch am Bahnhof in Bad Nauheim führte letzte Woche zu einer stundenlangen Sperrung. (Symbolbild)

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Nach der Sperrung des Bahnhofs Bad Nauheim (Wetteraukreis) wegen eines ungeklärten Chemikaliengeruchs hat die Ursache nicht abschließend geklärt werden können. Wie die Feuerwehr mitteilte, ließ sich kein sichtbares Leck feststellen. Der Geruch konnte in der vergangenen Woche schwallweise wahrgenommen werden. Aufgrund des Regens seien geringe Mengen austretender Flüssigkeit angesichts der Feuchtigkeit und Tropfenbildung an Zügen jedoch nur schwer zu erkennen gewesen.

Mit Hilfe ihrer Messgeräte konnte die Feuerwehr einen betroffenen Kesselwagen eines Güterzugs identifizieren. Als mögliche Ursache gilt eine minimale Leckage an einem Ventil, durch die geringe Mengen einer stark geruchsintensiven Substanz ausgetreten sein könnten, die wegen des Regens aber nicht erkennbar waren. 

Die Behälter waren zwar bereits entleert, jedoch bisher nicht gereinigt worden, sodass sich darin noch Rückstände des organischen Lösungsmittels befanden. Daher war die Gefahrgutkennzeichnung weiterhin angebracht.

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Der Bahnhof war am vergangenen Freitag für mehrere Stunden gesperrt und betroffene Züge waren umgeleitet worden.

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